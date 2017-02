‘Dat, plus de absentie van Van Dijk, is waarom ik Man United zie winnen’

Jamie Redknapp ziet Manchester United zondag als favoriet in de EFL Cup-finale tegen Southampton. De ploeg van José Mourinho won de laatste vijf officiële wedstrijden en maakt indruk op Redknapp: volgens de analist ogen the Red Devils en hun trainer meer ontspannen dan enkele maanden geleden.

"Een plek in de top vier is mooi, maar de supporters willen naar Wembley. Ze willen prijzen pakken", weet de voormalig middenvelder van onder meer Liverpool, die zijn carrière afsloot bij Southampton. "Als Manchester United zondag wint, krijgt de foto van Mourinho met de trofee een plekje op de muur in het stadion. Dat weet Mourinho. Hij ziet het als een uitgangspunt, een bouwsteen voor de komende jaren."

"Twee maanden geleden leek hij te bezwijken onder de druk, maar zijn gedrag is veranderd", merkt Redknapp op bij Sky Sports. "De ploeg oogt meer ontsnappen en speelt met het vertrouwen en de swagger die je verwacht van Manchester United. Dat, tezamen met de absentie van Virgil van Dijk, is waarom ik een kleine overwinning van Manchester United verwacht." Van Dijk moet vanwege een enkelblessure verstek laten gaan. Bij Manchester United ontbreekt Henrikh Mkhitaryan.