Opvallende geste Mourinho: ‘Hij schreef de prachtigste geschiedenis’

De voetbalwereld werd donderdag opgeschrikt door het ontslag van Claudio Ranieri, die zijn biezen kon pakken bij Leicester City na de teleurstellende resultaten van de laatste maanden. De Italiaanse oefenmeester presteerde vorig seizoen nog het onmogelijke door the Foxes naar de Engelse landstitel te loodsen. Ranieri kon op veel bijval rekenen vanuit de voetbalwereld en ook José Mourinho stak zijn collega vrijdag een hart onder de riem.

Mourinho maakte zijn opwachting tijdens zijn wekelijkse persconferentie in een shirt met daarop de initialen van Ranieri. "Mijn woorden bestaan uit dit shirt met zijn naam", zei de manager van Manchester United toen hij werd gevraagd naar zijn reactie op het ontslag van Ranieri. "Het is mijn kleine hommage aan iemand die de prachtigste geschiedenis in de Premier League heeft geschreven. Iemand die het waarschijnlijk zou verdienen dat het stadion van Leicester 'Claudio Ranieri Stadion' genoemd zou worden. En hij wordt ontslagen. Het is goed voor ons allemaal om te realiseren hoe het voetbal tegenwoordig is", aldus de Portugees.

Mourinho ontving vorig seizoen zijn congé bij Chelsea, nadat ook hij een jaar eerder nog kampioen was geworden. "Toen ik vorig seizoen ontslagen werd, dacht ik dat het een enorm negatief iets was. Nu weet ik dat het niks was vergeleken met wat er met Claudio is gebeurd", vervolgde de coach, die ook al via social media zijn steun uitsprak aan Ranieri. "Daarom is mijn Instagram een kleine hommage en mijn shirt is er nog een. Ik denk dat we niet meer hommages nodig hebben, omdat niemand kan uitwissen wat hij heeft neergezet."

United plaatste zich deze week voor de achtste finales van de Europa League, waarin het een dubbele ontmoeting met het Russische FK Rostov wacht. Een pittige loting, zo oordeelde Mourinho. "Het is een ongunstige loting op elk vlak. Het is ver, lastig en het valt in een ongunstige periode. Rostov kende een goede Champions League-campagne. Ze versloegen Ajax en Anderlecht in de kwalificatie en boekten goede resultaten tegen zowel Bayern München als Atlético Madrid. Ze eindigden derde in hun groep en schakelden PSV uit. Een defensief en fysiek sterk team", besloot Mourinho.