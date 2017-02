Kahn komt pechvogel tegemoet: ‘Ben benieuwd wat je ditmaal tipt!’

Marvin Jörres was dinsdagavond bijzonder dicht bij een fraaie winst. De Duitser leek een bedrag van ruim 34.000 euro te gaan toucheren, nadat hij met wedkantoor Tipico een weddenschap van 1,90 euro had afgesloten. Een laat doelpunt van Leroy Sané in het Champions League-duel tussen Manchester City en AS Monaco (5-3) gooide echter roet in het eten voor Jörres. Voormalig topkeeper Oliver Kahn komt de pechvogel nu tegemoet.

Kahn is als partner verbonden aan wedkantoor Tipico en nodigt Jörres vrijdag via social media uit voor de return van het tweeluik, over een kleine drie weken in Monaco. "Heen- en terugreis, hotel, VIP-tickets, all inclusive", belooft Kahn op Facebook. "Ik hoop dat het een kleine troost is voor jou en ik ben benieuwd wat jij ditmaal tipt!"

Jörres voorspelde de daadwerkelijke uitslag van de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Atlético Madrid (2-4), maar doordat City zijn duel met 5-3 won in plaats van met 4-3, bleef hij teleurgesteld achter. "Ik kon het niet bevatten. Zo'n krankzinnige winst heb ik nog nooit geboekt. Ik heb voor ongeveer vijf minuten met mijn gezicht op de grond gelegen", zei Jörres in gesprek met Sport1.