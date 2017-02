Feyenoord-uitblinkers denken niet aan transfer: ‘Ik kan hier nog veel leren’

Feyenoord gaat na 23 wedstrijden fier aan kop in de Eredivisie en ligt daarmee op titelkoers. Drijvende krachten achter het grote succes van de Rotterdammers dit seizoen zijn Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi. De middenvelders vormen een ijzersterk duo op het middenrif van Feyenoord, dat een vertrek van beide spelers vooralsnog niet lijkt te hoeven vrezen.

Zowel het contract van Vilhena als El Ahmadi loopt in de zomer van 2018 af in De Kuip. Vilhena maakt vooralsnog geen haast met het tekenen van een nieuw contract, maar zegt tevreden te zijn in de havenstad. "Het is nog ver. Ik kan nog veel leren bij Feyenoord. Mocht die dag er komen, dan zie ik dat dan wel. Maar nu ben ik bij Feyenoord en dat wil ik ook zo houden", vertelt het 22-jarige jeugdexponent van Feyenoord in gesprek met FOX Sports.

El Ahmadi zegt zich eerst te willen focussen op de titelrace waarin Feyenoord momenteel verwikkeld is, alvorens hij een beslissing maakt over zijn toekomst. "Wat mijn plannen zijn? Ik wil kampioen worden. Dat is het belangrijkste voor mij nu. Daarna zie ik het wel. Ik heb altijd al gezegd dat ik mijn carrière bij Feyenoord af zou kunnen sluiten. We zien wel hoe het gaat lopen", aldus de Marokkaans international.