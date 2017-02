Emotioneel statement van Ranieri: ‘Mijn droom is gestorven’

Claudio Ranieri heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op zijn ontslag bij Leicester City. In een statement aan de Press Association spreekt de succestrainer van vorig seizoen zijn teleurstelling uit over de beslissing, maar Ranieri maakt ook van de gelegenheid gebruik om Leicester en de supporters uitgebreid te bedanken.

"Gisteren is mijn droom gestorven", opent de Italiaan. "Na de euforie van het afgelopen seizoen, en nadat we werden gekroond tot landskampioen, droomde ik er alleen maar van om voor altijd bij Leicester te blijven. Dit is de club waarvan ik houd. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Ik wil mijn vrouw Rosanna en mijn hele gezin bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun gedurende mijn tijd bij Leicester. Bovenal wil ik Leicester bedanken."

Ranieri zegt het 'geweldige' avontuur altijd met zich te zullen meedragen. "Ik bedank ook alle journalisten en media die verslag deden van het grootste verhaal in het voetbal. Vanuit de grond van mijn hart bedank ik de club, de spelers, de staf en iedereen die deel uitmaakte van onze prestaties. Vooral de supporters. Vanaf dag één sloten jullie mij in jullie hart. Jullie hielden van me en ik houd van jullie."

"Niemand kan ons ooit afpakken wat we hebben bereikt", vervolgt Ranieri. "Ik hoop dat jullie er iedere dag nog om glimlachen als jullie eraan terugdenken. Dat doe ik wel. Het was een prachtige, gelukkige tijd die ik nooit zal vergeten. Het was een genot en een eer om samen met jullie een kampioen te zijn."