De Jong neemt niets terug na kritiek Cocu: ‘Dat zou hypocriet zijn’

Gijs de Jong staat achter zijn column op de website van de KNVB, waarin hij liet doorschemeren voor Feyenoord te duimen in de topper tegen PSV. De directeur van de voetbalbond werd om die uitspraak bekritiseerd door PSV-trainer Phillip Cocu, die de citaten 'zorgelijk' noemde.

"Voetballiefhebbers hebben voorkeuren en als je die verzwijgt, zou dat hypocriet zijn", verklaart De Jong vrijdag bij de NOS. "Volgens mij is er niemand die mij van enige vooringenomenheid kan betichten. Maar niemand hoeft bang te zijn dat we niet oprecht of objectief zouden handelen. Er is geen sprake van een dubbele agenda. Het gaat gewoon over voetbal, voetbal is leuk en daar hebben we het graag over. En dat is ook de bedoeling van de column."

De Jong heeft nota bene jarenlang een seizoenskaart gehad voor PSV. "Dus mijn voorkeur gaat in principe uit naar die club. Maar dat heeft niks te maken met mijn functie, het enige wat we in die column laten zien is dat we liefhebbers zijn en graag over voetbal praten", verdedigt de beleidsmaker zich. De Jong vertelde in zijn column te hopen op succes voor Feyenoord, omdat de club van heel ver is gekomen. Hij noemde het goed voor het Nederlands voetbal als de Rotterdammers kampioen worden.