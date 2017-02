‘Een paar vreemde beslissingen: de Brexit, Trump en nu Ranieri’

Leicester City kruist maandagavond de degens met Liverpool in de eerste wedstrijd sinds het ontslag van Claudio Ranieri. Collega Jürgen Klopp, trainer van the Reds, begrijpt niets van de keuze van de clubleiding van de Engelse landskampioen. "Maar ik ben niet verbaasd door zulke gebeurtenissen. Dat hoort bij het voetbal", voegt Klopp daaraan toe.

"In 2016 en 2017 zijn er al een paar vreemde beslissingen genomen: de Brexit, Donald Trump en nu het ontslag van Ranieri", somt de Duitser op in gesprek met de Engelse pers. "Natuurlijk hoef ik dat niet altijd te begrijpen. Ik heb geen idee waarom Leicester hiervoor heeft gekozen. Iedereen zag hoe ze ervoor stonden in de competitie, maar ook in de Champions League. Daar spelen wij niet eens in."

Klopp noemt Ranieri een bijzonder en aardig persoon. "Je zult aan Leicester moeten vragen waarom hiervoor is gekozen." Vermoedelijk staat Craig Shakespeare maandag voor de groep van Leicester. De interim-trainer ontkende vrijdag dat er sprake was van een spelersopstand bij the Foxes tegen Ranieri. "Dat is nieuws voor mij. Ik kan je verzekeren dat onze spelers heel professioneel zijn. Ze voelen zich gekwetst en ze zijn erg gefrustreerd op dit moment."