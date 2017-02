Spelersgroep AZ maakt gebaar na historische afgang: ‘Dit is het minste’

De spelers van AZ gaan de supporters compenseren die donderdagavond waren meegereisd naar de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Lyon. Via de officiële kanalen maakt AZ bekend dat de 660 fans een ticket cadeau krijgen voor een uitwedstrijd naar keuze. Het gaat om de uitduels met Feyenoord, Ajax, Heracles Almelo en NEC in de Eredivisie.

Daarmee hoopt de spelersgroep de pijn ietwat te verzachten na de 7-1 nederlaag. Het was voor AZ de grootste verliespartij ooit in Europees verband. "We hebben onszelf en iedereen die aan AZ verbonden is met deze wedstrijd een slechte dienst bewezen", erkent aanvoerder Ron Vlaar op de clubwebsite. "Ook beseffen we dat we de supporters in de steek hebben gelaten. Het was mooi om te zien dat zovelen zijn afgereisd naar Lyon om ons te steunen."

Vlaar zegt het enorm te waarderen dat fans waren afgereisd naar Frankrijk. Hij noemt het wedstrijdverloop 'erg teleurstellend'. "Daarom willen wij als spelersgroep een gebaar maken. Of dit een compensatie is voor gisteren mag iedereen zelf bepalen, maar dit is het minste dat wij kunnen doen. We strijden in de competitie nog volop voor de vierde plaats en uiteraard komende donderdag voor een finaleplaats in de KNVB Beker. We hebben hierbij jullie steun hard nodig om ook dit seizoen weer tot een mooi einde te brengen."