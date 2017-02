Boilesen: ‘Het is de laatste jaren bergafwaarts gegaan met Ajax’

Nicolai Boilesen leek enkele jaren geleden op weg om een vaste basiskracht bij Ajax te worden. De ontwikkeling van de Deen stagneerde echter en hij kwam in zijn laatste seizoen nauwelijks meer binnen de lijnen. Afgelopen zomer koos hij eieren voor zijn geld en vertrok hij naar zijn geboorteland, om voor FC Kopenhagen te gaan spelen.

Vrijdagmiddag werd geloot voor de achtste finales van de Europa League en daar werd Ajax aan de Deense koploper gekoppeld: “Het is leuk om oude teamgenoten tegen te komen in Europa. Maar het gaat voor mij om de zege. Daar ga ik honderd procent voor.”, laat de verdediger weten op de website van zijn club.

Boilesen acht zijn ploeg niet kansloos voor een plek in de kwartfinale: “Het is een goede loting. Natuurlijk, Ajax is een goede club, maar daar zijn er wel meer van in deze ronde. Het worden twee moeilijke duels, maar er liggen zeker kansen. Ajax is groter qua naam, maar wij hebben een historisch sterk team. De laatste jaren is het bergafwaarts gegaan met Ajax. Ik schat onze kansen ongeveer gelijk in.”

