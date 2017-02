‘Ajax moet tegen FC Kopenhagen een goede dag hebben om verder te komen’

Voor Ajax kwam FC Kopenhagen vrijdag uit de koker als tegenstander in de achtste finale van de Europa League. Op het eerste gezicht lijkt het niet de zwaarste tegenstander die de Amsterdammers konden treffen. Toch denkt Morten Olsen, oud-trainer van Ajax, echter dat de Deense club de beste papieren heeft om de kwartfinales te halen.

“Over twee wedstrijden is Kopenhagen de lichte favoriet. Ajax moet een goede dag hebben om verder te komen. Het zijn twee heel verschillende teams. Grofweg kun je zeggen dat Kopenhagen uitgaat van kracht en Ajax van techniek”, zegt Olsen tegen Ekstra Bladet. “Kopenhagen is een lastige tegenstander, omdat ze zo goed georganiseerd zijn en goed verdedigen. Ajax kan schitteren door verbazingwekkende individualisten.”

Ole Tobiasen, oud-speler van Ajax, is het niet met Olsen eens. “Ik vind dat Ajax individueel meer kwaliteit hebben, maar de kracht van Kopenhagen is dat er wel een hecht team staat”, stelt Tobiasen tegen Voetbal International. “Ze hebben nog niet verloren in de Deense competitie. Ook Europees gezien boeken ze goede resultaten de laatste jaren. Ze hebben een geldinjectie gekregen en goede investeringen gedaan. De salarissen zijn omhoog gegaan, waardoor ze betere spelers konden halen.”