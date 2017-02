‘Het is ondankbaar tegenover Ranieri, hij ontwierp dit team’

Claudio Ranieri leidde Leicester City vorig seizoen nog naar de nooit verwachte landstitel, maar dit seizoen loopt het een stuk minder voor the Foxes. De club vreest voor degradatie en zette de Italiaanse oefenmeester donderdagavond op straat. Volgens landgenoot en AS Roma-trainer Luciano Spalletti had Leicester dit nooit moeten doen.