‘Bosz was mijn inspiratiebron, Ajax speelt het moeilijkste voetbal’

De wedstrijd tussen Ajax en Heracles betekent een weerzien tussen Peter Bosz en John Stegeman. De twee werkten tussen 2010 en 2013 samen bij Heracles, toen de huidige hoofdtrainer van de Almeloërs assistent van Bosz was. Stegeman bewondert de filosofie van de huidige oefenmeester van Ajax.

“Peter Bosz was mijn inspiratiebron om het trainersvak in te gaan. Ik respecteer en waardeer zijn manier van denken over voetbal enorm. Druk naar voren, dominant zijn, voetballen”, zegt Stegeman op de website van Heracles. “Hij houdt van de schoonheid van het spel. Hij is altijd blijven vasthouden aan zijn visie en heeft dit steeds verder verbeterd.”

"Ajax speelt het moeilijkste voetbal dat er is. Duels tussen Bosz en Stegeman zijn bijzonder, er gebeurt altijd wel wat”, stelt de oefenmeester van Heracles. Eerder dit seizoen verloor zijn ploeg met 0-2 van de Amsterdammers. Heracles bevindt zich momenteel in de middenmoot van de Eredivisie. “Ik heb vorige week gezegd dat we proberen om naar boven toe een deurtje in te trappen. We zijn nog niet veilig met 28 punten, maar het is wel een goede basis.”