‘Zorgelijk dat een KNVB-directeur zich uitlaat over PSV, Ajax of Feyenoord’

Voor PSV staat komende zondag de allesbepalende kraker tegen Feyenoord op het programma. Verlies in Rotterdam betekent dat de achterstand van de Eindhovenaren oploopt tot elf punten en de landstitel uit het zicht verdwijnt. Trainer Phillip Cocu vindt het zorgwekkend dat directeur betaald voetbal Gijs de Jong zijn voorkeur uitsprak voor Feyenoord.

De Jong liet donderdag weten dat hij hoopt dat Feyenoord zondag van PSV zal winnen. “Ik vind het zorgelijk dat de directeur van de KNVB zich uitlaat over PSV, Ajax of Feyenoord”, laat Cocu optekenen tijdens de wekelijkse persconferentie. “Wij moeten zorgen dat we in de race blijven. Lukt het niet om de achterstand te verkleinen, dan wordt het steeds moeilijker. De druk en ambiance van deze topper moeten het beste in onszelf naar boven halen.”

“Je merkt aan iedereen dat er een belangrijke wedstrijd aankomt. Dit is ook het mooie aan het vak, het beleven van topsport. Als we zondag gelijkspelen, zijn er nog steeds tien wedstrijden te spelen. Het blijft voetbal”, stelt de oefenmeester van de Eindhovenaren, die zondag Jürgen Locadia terug heeft in de selectie. “Net als PSV is Feyenoord gebaat bij winst. Kijk alleen maar naar de achterstand van Ajax, die kleiner is dan onze achterstand. Feyenoord heeft heel constant gepresteerd, heel solide. Dat is heel knap.”