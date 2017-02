‘Vaak komen teams hier om niet te verliezen, PSV komt voor resultaat’

Zondag staat in De Kuip de kraker tussen Feyenoord en PSV op het programma en in het geval van een Eindhovense zege zou de strijd om de titel weer helemaal open liggen. Giovanni van Bronckhorst is zich bewust van het belang van het duel tussen de twee topploegen en verwacht een anders soort wedstrijd dan de Rotterdammers de afgelopen weken voor hun kiezen kregen.

“Vaak komen teams hier om niet te verliezen, PSV komt voor een resultaat. Dat geeft een ander wedstrijdbeeld dan normaal gesproken”, blikte hij tijdens een perspraatje vooruit op de kraker. “Met nog tien wedstrijden te gaan is het nog te vroeg om definitief afstand te nemen van PSV, maar je zou we goede zaken doen. Ik denk dat PSV de wedstrijd gaat opbouwen. Ik verwacht niet dat ze meteen vol in de aanval zullen gaan.”

“PSV is stabieler en completer geworden, mede door de inbreng van Marco van Ginkel. Dat zie je terug in de wedstrijden”, gaat Van Bronckhorst verder. “PSV speelt nu iets anders met spelers die diepgang met zich meebrengen, ze kunnen ook variëren in hun buitenspelers. We wachten af wie er speelt. We zijn ertoe in staat om het PSV moeilijk te maken.”