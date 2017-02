Viergever verdient met cruciale treffer UEFA-uitverkiezing

De UEFA heeft voor de tweede week op rij een Ajacied in het ‘Elftal van de Week’ van de Europa League opgenomen. Waar de eer vorige week na de heenwedstrijd tegen Legia Warschau naar André Onana ging, daar is Nick Viergever nu de speler van de Amsterdammers die een plekje krijgt in het team.

Viergever was donderdagavond verantwoordelijk voor de treffer die Ajax doorstuwde naar de laatste zestien van het Europese bekertoernooi. Vrijdagmiddag wordt duidelijk welke tegenstander er voor de huidige nummer twee van de Eredivisie uit de koker komt rollen voor de achtste finale.

De verdediger bevindt zich met onder meer Paul Pogba, Vincent Aboubakar, Lars Stindl en Nabil Fekir, die drie keer scoorde in de 7-1 overwinning van Olympique Lyon op AZ, in goed gezelschap. Celta de Vigo is met Sergio Álvarez en Gustavo Cabral twee keer vertegenwoordigd.

