‘Mijn doel was weer de Eljero Elia te laten zien die de mensen kenden’

Eljero Elia streek anderhalf jaar geleden neer bij Feyenoord. De aanvaller liet interesse uit Engeland en Saoedi-Arabië links liggen om aan de slag te gaan in Rotterdam. Daarvoor moest de aanvaller flink wat salaris inleveren, maar hij is de club dankbaar voor de geboden kans.

“Ik heb net voor twee jaar bijgetekend, mede omdat ik Feyenoord dankbaar ben dat de club in mij heeft geïnvesteerd. Ik vind daarom dat ik iets moet terugdoen. En ons grote doel is dit seizoen kampioen worden”, zegt Elia in gesprek met Helden Magazine. “Vorig jaar had de selectie de kwaliteiten al om het te worden, maar toen gooiden we na de winterstop door die zeven nederlagen op rij alles weg, al wonnen we nog wel de KNVB-beker. Van de fouten die toen zijn gemaakt, hebben de spelers geleerd.”

Op het moment dat Elia bij Feyenoord arriveerde, was Giovanni van Bronckhorst net aangesteld als hoofdtrainer. De twee stonden in 2010 samen in de verloren WK-finale tegen Spanje. “Ik was blij met hem en ik denk dat hij ook wel blij was dat ik aangaf naar Feyenoord te willen komen. Mijn doel was weer de Eljero Elia te laten zien die de mensen kenden, want ik was een paar jaar van de radar geweest”, stelt de aanvaller, die flink in moest leveren om bij Feyenoord te tekenen. “Maar dat had ik ervoor over. Ik wilde zo graag weer lekker voetballen."