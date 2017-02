Ex-Ajacied hoopt op weerzien in Europa League: ‘We kunnen ver komen’

Sinds afgelopen zomer speelt Nicolai Boilesen in het shirt van FC Kopenhagen. De verdediger kwam transfervrij over van Ajax, waar hij toen al lange tijd op een zijspoor zat. FC Kopenhagen bereikte donderdag net als de Amsterdammers de achtste finale van de Europa League, waardoor voor Boilesen een weerzien met zijn oude club lonkt.

“Het zou leuk zijn om ze te ontmoeten. Maar we zullen het zien”, zegt Boilesen in gesprek met Tipsbladet. De verdediger maakte donderdag in de return tegen Ludogorets zijn eerste officiële minuten voor FC Kopenhagen. Het duel eindigde in een 0-0 gelijkspel. Doordat de Denen in Bulgarije al met 1-2 wonnen, werd de achtste finale van de Europa League gehaald.

Volgens Boilesen kan FC Kopenhagen hoge ogen gooien in de Europa League. “We kunnen ver komen. Het hangt een beetje af van de loting. Als we Manchester United, AS Roma of Olympique Lyon trekken, wordt het uiteraard moeilijk.”