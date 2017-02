Schöne hoopt op geluk bij loting: ‘Dan zijn we weer een ronde verder’

Ajax gaat vrijdag in de koker voor de loting van de achtste finales van de Europa League. Het kan daarin onder meer stuiten op Manchester United, AS Roma of Schalke 04. Lasse Schöne hoopt tijdens de loting op een beetje geluk en is ervan overtuigd dat de Amsterdammers ‘wat moois neer kunnen zetten’ in de Europa League.

“Ik vind het prima om een grote club als Manchester United te loten. Dan krijg je twee mooie potten. Maar dan wordt de kans om door te gaan wel kleiner. Een beetje meer geluk met de loting en we zijn weer een ronde verder”, zegt de Deense middenvelder tegen NUsport. “We houden steeds de nul en dat is in Europa heel belangrijks. Als we zo doorgaan dan wordt het nog mooier. We kunnen echt iets moois neerzetten in de Europa League.”

Schöne verlengde onlangs zijn contract bij Ajax tot 2019. “Ook na vijf jaar heb ik het hier nog naar mijn zin. Misschien vond de pers het wat lang duren, maar ik heb er daarom altijd vertrouwen in gehad dat ik eruit zou komen met Ajax. Het was geen moeilijke keuze voor me”, stelt Schöne, die dit seizoen basisspeler is in Amsterdam. “Ik wil spelen en dat kan hier. Het is een mooi seizoen voor me, nadat het vorig jaar persoonlijk minder was. Hopelijk blijft het zo mooi.”