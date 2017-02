‘Dat is knap van Onana, het is toch pas zijn eerste seizoen’

Vanwege de razendspannende titelstrijd in de Eredivisie zijn de ogen uiteraard iedere week weer gericht op de doelmannen van PSV, Ajax en Feyenoord. Iedere keepersfout kan fataal zijn en voor de goalie’s is het zaak zo goed mogelijk voor de dag te komen. Jeroen Zoet is onder de indruk van zijn twee tegenstrevers in Rotterdam en Amsterdam.

“Die voorzetten van ver, waar we het net over hadden, die moet je ook dúrven opzoeken. Dat is wat Brad Jones vaak doet bij Feyenoord. Hij straalt sowieso vertrouwen uit”, vertelt de keeper van PSV in gesprek met het Algemeen Dagblad. Zoet staat zondag met zijn werkgever tegenover Feyenoord in De Kuip en zal er alles aan willen doen om het gat van acht punten op de ranglijst te verkleinen.

Ajax haalde in eerste instantie Tim Krul naar Amsterdam om het gat van de vertrokken Jasper Cillessen op te vullen. Door de stormachtige ontwikkeling van André Onana bleek de Newcastle United-huurling echter helemaal niet nodig. “En wat ik van Onana wel knap vind: hij heeft geen capriolen, in toch pas zijn eerste seizoen”, looft Zoet de doelman van de Amsterdammers.