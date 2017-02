Ronaldinho: ‘Rooney moet China pas over twee of drie jaar overwegen’

Wayne Rooney liet donderdag in een statement weten dat hij deze maand ‘gewoon’ bij Manchester United blijft. De Engelsman werd de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een vertrek naar China. Volgens Ronaldinho kan Rooney nog makkelijk een aantal jaar mee in de Europese top.

“Met alle respect, maar ik zie Rooney nu nog niet in China spelen. Over twee of drie jaar zou hij het kunnen overwegen, maar nu nog niet”, zegt de voormalig speler van onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain en AC Milan. “Als zijn tijd bij Manchester United voorbij is, dan is die voorbij. Maar hij kan nog steeds een belangrijke speler zijn voor topclubs in Engeland, Italië, Spanje, Duitsland of Frankrijk.”

“Hij is één van de spelers die ik de afgelopen tien jaar het meest gerespecteerd heb. Rooney heeft nog steeds exceptionele kwaliteiten en ik wil hem in een competitie zien die hem uitdaagt”, gaat Ronaldinho verder. “Hij moet ook rekening houden met zijn internationale carrière. Voorlopig is hij nog een belangrijke speler voor Engeland, maar als je niet speelt bij je club komt dat in gevaar. Er zijn spelers die te vroeg gestopt zijn op topniveau. Een carrière is kort, je wil daarna geen spijt hebben van je keuzes.”