Wijnaldum groeit uit tot complete middenvelder: ‘Zowel agressief als creatief’

Jürgen Klopp heeft Georgino Wijnaldum omgeturnd tot complete middenvelder en ruimt daardoor nu vrijwel altijd een plek in voor de Nederlander in zijn basiself. De Duitse oefenmeester is zeer te spreken over Wijnaldum, die voorheen vooral als aanvallende middenvelder speelde.

“Georgino heeft laten zien dat hij een combinatie in huis heeft van een agressieve, defensieve middenvelder en een creatieve, aanvallende middenvelder. Hij is een hele goede speler en vormt een goed duo met Jordan Henderson”, legt Klopp uit in de Engelse media. Hij haalde Wijnaldum afgelopen zomer voor zo’n dertig miljoen euro naar Liverpool.

“We hebben veel spelers van een hoog niveau en ik moet de keuze maken. Het voelt goed nu, anders dan een aantal weken geleden. We moeten dat gebruiken en onszelf opnieuw voorbereiden op de volgende wedstrijd”, stelt Klopp. Twee weken geleden won Liverpool voor het eerst sinds lange tijd weer eens, toen Tottenham Hotspur met 2-0 werd verslagen. Komende maandag wacht de uitwedstrijd tegen Leicester City.