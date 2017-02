‘Cocu heeft alles in zich om een internationale toptrainer te worden’

Phillip Cocu is bezig aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer van PSV en maakt veel indruk op Toon Gerbrands. Volgens de algemeen directeur van de Eindhovenaren beschikt de coach over bepaalde kwaliteiten, waar niet iedereen van weet en behoort hij nu al in een rijtje van Nederlandse toptrainers.

Volgens Gerbands doet Cocu niet onder voor trainers waar hij zelf mee werkte bij AZ. “Er is een bepaalde beeldvorming rond Phillip Cocu, over de rustige en gecontroleerde manier waarop hij de persconferenties doet en zo”, vertelt hij in De Telegraaf. “Maar iedereen die hem in de binnenwereld meemaakt, ervaart hoe scherp hij is. Ik heb veel coaches meegemaakt, Van Gaal, Advocaat, Verbeek, Adriaanse, noem maar op. Ik kan Cocu rustig in dat rijtje zetten. Hij heeft alles in zich om een internationale toptrainer te worden.”

Cocu werd in zijn eerste drie seizoenen twee keer kampioen met PSV. Dit seizoen lijkt de regerend landskampioen zonder prijzen te eindigen. Europees werd de club al snel uitgeschakeld en ook op de KNVB Beker maakt PSV geen kans meer. In de competitie wordt de derde plaats bezet. Alleen bij winst op Feyenoord aanstaande zondag mag PSV nog hopen op het kampioenschap.