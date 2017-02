‘Kind van Twente’ hoorde nog niks over contract: ‘Zie wel wat er komt’

Na veertien jaar lijkt er een einde te komen aan het dienstverband van Nick Marsman bij FC Twente. De doelman is in het bezit van een aflopende verbintenis en hoort qua salaris bij de dure spelers van de club. Marsman hoorde voorlopig nog niks van de club over zijn contract.

Twente is bezig alles financieel weer op de rit te krijgen en wil daardoor geen hoge salarissen meer betalen. Als de club Marsman toch een nieuw contract aanbiedt, zal de doelman er financieel gezien op achteruit gaan. “Ik heb nog niets van FC Twente gehoord en op zich hoeft dat ook niet”, zegt Marsman tegen Voetbal International. “Ik voel me lekker en ik hunker naar wedstrijden.”

“Als ik die wedstrijden goed speel, zie ik wel wat er aan het einde van dit seizoen komt”, legt de sluitpost uit. Dit seizoen is Marsman de eerste doelman in Enschede. “Voor mijn gevoel ben ik de volgende fase ingegaan. Ik ben nu 26 jaar en heb het nodige meegemaakt. Dan ben je geen talent meer, ik moet nu laten zien dat ik een volwaardige en stabiele keeper ben.”