‘Alli had met die tackle de carrière van die jongen van Gent kunnen beëindigen’

Dele Alli werd in het duel met AA Gent donderdag na veertig minuten van het veld gestuurd. De twintigjarige middenvelder liet zich gaan met een forse tackle en zag zijn ploeg vervolgens met 2-2 gelijkspelen tegen de Belgen, waardoor het avontuur in de Europa League erop zit. Oud-trainer Harry Redknapp vond de actie van Alli vreselijk.

“Ik houd van hem, maar die tackle was vreselijk. Hij had met die actie de carrière van die jongen van Gent kunnen beëindigen. Hij verloor zijn hoofd. Dat die jongen zijn been niet heeft gebroken, is een wonder”, reageert de voormalig manager van onder meer Tottenham Hotspur en Queens Park Rangers tegen BT Sport. Oud-scheidsrechter Graham Poll sluit zich in de Daily Mail daarop aan. “De scheidsrechter had geen keuze, die tackle was een potentiële benenbreker.”

Volgens Tottenham-manager Mauricio Pochettino weet zijn pupil dat hij een fout gemaakt heeft. “Hij is heel teleurgesteld en weet dat hij fout zit. Nu moet hij verder en proberen te verbeteren”, stelt de Argentijnse manager. “Dele speelt pas anderhalf jaar bij Tottenham en wat hij in die tijd bereikt heeft, is ongelofelijk. Hij is een speciale jongen en een speciale speler. Het is nu tijd om hem te steunen, want hij zit nu heel teleurgesteld in de kleedkamer.”