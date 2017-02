Vrijdag, 24 Februari 2017

De Boer genoemd in lang rijtje opvolgers Ranieri

Javier Pastore heeft Tianjin Quanjian teleurgesteld. De aanvallende middenvelder heeft een aanbieding van de Chinese club afgeslagen, omdat hij zijn contract tot medio 2019 met Paris Saint-Germain wil respecteren. (Le10Sport)

Zaakwaarnemer Pierpaolo Triulzi en Juventus zitten een dezer dagen om de tafel inzake het nieuwe contract voor Paulo Dybala. De aanvaller zal tot medio 2021 bijtekenen en zeven miljoen euro per jaar toucheren. (Sky Italia)

Nu Claudio Ranieri de laan uitgestuurd is, beginnen de speculaties over zijn opvolging. Frank de Boer wordt genoemd als nieuwe manager van Leicester City, naast Roberto Mancini, Guus Hiddink, Alan Pardew en Nigel Pearson. (The Sun)

Wayne Rooney liet donderdag weten dat hij voorlopig bij Manchester United blijft. Toch had hij in januari kunnen vertrekken, want Everton was serieus geïnteresseerd en bracht een bod uit. (Daily Mirror)

Manchester City heeft met Benfica gesproken over Ederson. De Braziliaanse keeper maakt dit seizoen indruk in Lissabon en wordt gezien als een eventuele vervanger van Claudio Bravo in Manchester. (A Bola)