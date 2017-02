Onana wil dat daders worden gepakt: ‘Ik heb er wel iets van meegekregen’

De oerwoudgeluiden die supporters van Vitesse afgelopen zondag maakten in de richting van André Onana, zijn de keeper van Ajax niet onopgemerkt gebleven. De sluitpost, die donderdagavond tegen Legia Warschau (1-0) voor de zevende wedstrijd op rij zijn doel schoon hield, hoopt dat de daders worden gepakt.

“Ik heb er wel iets van meegekregen”, zegt Onana in gesprek met De Telegraaf. “Het is voor iedereen belangrijk dat duidelijk wordt welke mensen er verantwoordelijk voor zijn geweest. Maar wat kan ik er tegen doen? Als ik voetbal, denk ik niet aan zulke dingen. Ik heb er nog niet met Peter Bosz over gesproken, maar misschien komt dat later nog.”

Vitesse-directeur Joost de Wit bood namens de club al bij Edwin van der Sar excuses aan. Donderdag werd bekend dat de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek is gestart naar de oerwoudgeluiden. Wanneer blijkt dat Vitesse er tijdens, voor en na de wedstrijd alles aan heeft gedaan om de geluiden tegen te gaan, volgt er mogelijk geen straf vanuit de KNVB.