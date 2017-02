Klaassen: ‘Heel mooi voor Nick en ook verdiend, hij speelde fantastisch’

Nick Viergever was donderdagavond tegen Legia Warschau van grote waarde met het enige doelpunt van de wedstrijd. Het was aan hem te danken dat Ajax zich plaatst voor de achtste finales van de Europa League. Aanvoerder Davy Klaassen is blij dat het juist Viergever is die zich ontpopte tot matchwinner.

"Ik vind het heel mooi voor Nick en ook verdiend. Hij speelde echt fantastisch. Als iemand mocht scoren vandaag dan was hij het", zei Klaassen volgens Nusport. De aanvoerder van de Amsterdammers sprak ook lovend over André Onana, die voor de zevende keer op rij geen tegentreffer incasseerde. "Elk schot pakte hij heel rustig en voor rust kwam hij goed uit bij een counter. Mede door al die clean sheets straalt hij veel vertrouwen uit. Al moet ik zeggen dat Legia geen enorme kansen kreeg, maar ze waren zeker gevaarlijk."

Viergever zelf was in zijn nopjes met zijn doelpunt. "Als verdediger scoor je niet vaak, dus dit is voor mijzelf superleuk. Bovendien was het een zeer belangrijke goal. De bal viel precies voor mijn voeten en daar hoop je ook op als je daar staat. Ik dacht maar één ding: die bal moet tegen de touwen”, zei de verdediger tegenover de NOS. "Het was spannend tot de laatste minuut. Dat komt omdat wij verzuimden het eerder af te maken. We hielden ze in leven, maar gelukkig is het goed afgelopen..."

Ajax bleef overeind en trok de overwinning over de streep. Vrijdag volgt de loting voor de achtste finales. Klaassen is niet uit op een mooi affiche. "Er zitten mindere tegenstanders bij dan United en daar hoop ik op. Ik wil namelijk dat de kans zo groot mogelijk is om door te gaan. Het zal beter moeten dan vandaag, maar we kunnen zeker nog verder komen. Dat zou niet alleen goed zijn voor ons, maar voor het hele Nederlandse voetbal."