‘Het was niet het juiste moment en de juiste wedstrijd om Neres te brengen’

Ajax heeft zich donderdag met hangen en wurgen geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. Legia Warschau werd met 1-0 opzij gezet door een doelpunt van Nick Viergever. In de slotfase had de thuisploeg het moeilijk en trainer Peter Bosz gaf na afloop ook toe dat hij geen moment rustig op de bank heeft gezeten. Doordat Ajax niet meer afstand nam van de Poolse tegenstander, bleef het debuut van miljoenenaankoop David Neres uit.

“Ik heb wel overwogen Neres in te laten vallen”, zei Bosz na afloop in gesprek met FOX Sports. “Daar zit ik wel naar te kijken. Het was alleen niet het juiste moment en de juiste wedstrijd om hem te brengen. Hij weet nog te weinig voor van onze manier van spelen om hem in zo'n wedstrijd, waarin Legia aan één goal genoeg had, te brengen.”

Waar Ajax in de tweede helft wel vers bloed leek te kunnen gebruiken, wisselde Bosz slechts eenmaal. Kasper Dolberg werd in de slotfase naar de kant gehaald voor Abdelhak Nouri. “Ik vond dat Kasper niet goed speelde”, aldus Bosz. “Hij was niet balvast in het einde van de wedstrijd, op het moment dat balbezit nodig hadden. Het was teveel reageren in plaats van anticiperen. Dat is een teken dat iemand moe is, want hij is wel een slimme speler. Wij dachten dat we met Bertrand Traoré gevaarlijker konden zijn tegen die twee sterke centrumverdedigers.”

Hakim Ziyech kreeg in blessuretijd een dot van een kans om de wedstrijd te beslissen. Maar de vermoeiend ogende middenvelder haalde de trekker niet over. “Als je zoveel loopt als hij gedaan heeft, dan mag je ook moe ogen. Maar ik vond dat absoluut niet”, besluit Bosz. “Hij heeft enorm veel arbeid voor de ploeg verzet. Het was mooi geweest als hij er nog eentje gemaakt had.”