Veltman: 'We moeten maar eens gaan op vijf tegen één gaan trainen!’

Ajax schakelde donderdagavond Legia Warschau uit in de Europa League door op eigen veld met 1-0 te winnen. De ploeg van Peter Bosz kreeg meerdere kansen om het duel definitief te beslissen, maar liet dat na waardoor het lang spannend bleef in de Amsterdam ArenA. Joël Veltman was blij met het resultaat, maar zal de eerstvolgende Europese wedstrijd door een schorsing moeten missen.