Nederlaag voor eigen publiek wordt AS Roma niet fataal in Europa

AS Roma heeft zich donderdagavond voor de achtste finales van de Europa League geplaatst. De ploeg van Luciano Spalletti ging weliswaar voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen Villarreal, maar de 0-4 overwinning in Spanje was ruim voldoende om zich nog van minimaal twee Europese duels te verzekeren. Kevin Strootman kwam niet in actie bij i Giallorossi.

AS Roma maakte voor rust een teleurstellende indruk. Na tien minuten kwam de thuisploeg al goed weg, toen een inzet van Roberto Soriano tegen de lat ging. Ondanks de waarschuwing werd het team van Spalletti niet wakker en verscheen zes minuten later de 0-1 op het scorebord. Na een blunder van Thomas Vermaelen in het strafschopgebied schoot Rafael Santos Borré de 0-1 achter Alisson. Roma slaagde er amper in om de bal in de ploeg te houden en mocht Alisson dankbaar zijn dat het 0-1 bleef tot aan de rust.

Na de onderbreking zocht Villarreal naar een tweede doelpunt, maar ondanks een balbezitpercentage van zestig procent was het het team van Fran Escriba niet gegund. De beste kans was voor Santos Borré, enkele minuten na rust, maar Alisson was wederom atttent. AS Roma oogde net als voor rust bijzonder apathisch en deed ogenschijnlijk geen moeite om een nederlaag zonder gevolgen af te wenden. Tien minuten voor rust kreeg Antonio Rudiger zijn tweede gele kaart, nadat hij iets te handtastelijk werd jegens Álvaro.