Leicester City hakt knoop door en ontslaat Ranieri per direct

Leicester City heeft Claudio Ranieri ontslagen, zo meldt de club donderdagavond. De beslissing is genomen na de 2-1 nederlaag van the Foxes in en tegen Sevilla, in het kader van de achtste finales van de Champions League. Ranieri leidde Leicester City negen maanden geleden op sensationele wijze naar de landstitel, maar dit seizoen vallen de prestaties zeer tegen.

Het winnen van de allerbelangrijkste prijs in de 133-jarige clubgeschiedenis was voor de eigenaren van Leicester City geen reden om Ranieri in ieder geval tot het einde van het seizoen op de bank te houden. "Dit is de moeilijkste beslissing die we in bijna zeven jaar, sinds de overname door King Power, hebben moeten maken", zo erkent vice-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha. "Maar we zetten de belangen op lange termijn boven allerlei persoonlijke interesses, hoe sterk deze ook mogen zijn."

"We hadden nooit verwacht dat we de buitengewone prestaties van afgelopen seizoen zich zouden herhalen", zo verzekert Srivaddhanaprabha. "Handhaving in de Premier League was het eerste en enige doelwit aan het begin van het seizoen. Maar nu is het zaak om aan deze doelstelling te voldoen en voelen we dat een verandering noodzakelijk is, om het maximale uit de laatste dertien wedstrijden te halen."

Ranieri was vorig seizoen de auteur van een van de opvallendste sprookjes uit de voetbalhistorie, het winnen van de landstitel met relatief beperkte middelen. Dit seizoen vechten the Foxes echter tegen degradatie. Leicester City staat na 25 wedstrijden op de zeventiende plek, slechts één punt boven de degradatiestreep. De ploeg verloor al veertien wedstrijden, tegenover maar vijf zeges. In de FA Cup was Millwall eerder deze maand een maatje te groot, ook al speelde de League One-club met tien man.

Ranieri werd vorige maand op het FIFA-gala nog uitgeroepen tot beste coach ter wereld van afgelopen jaar. De assistenten Craig Shakespeare en Mike Stowell hebben de leiding over de ploeg tot een opvolger voor Ranieri is gevonden.