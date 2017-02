Ajax schudt Legia Warschau dankzij Viergever van zich af

Ajax heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. Een doelpunt van Nick Viergever vlak na rust was genoeg voor kwalificatie voor de volgende ronde. Overtuigend was het zeker niet wat de nummer twee van de Eredivisie liet zien en na rust kwam de ploeg van Peter Bosz een paar keer goed weg, maar over twee wedstrijden gezien mogen de Amsterdammers de terechte winnaar worden genoemd.

Net als in Warschau was Ajax voor rust de bovenliggende partij, maar wist het amper gevaar te stichten. Hakim Ziyech was er na twintig minuten heel dichtbij, maar hij raakte de paal. In de rebound waren Davy Klaassen en Kasper Dolberg niet scherp genoeg. Legia daarentegen kon vanuit de tegenstoont één keer echt gevaarlijk worden, maar dankzij goed werk van Jaïro Riedewald bleef een Poolse doelpoging uit. In het restant van het eerste bedrijf waren er mogelijkheden voor Klaassen en Traoré, maar het verdedigend ingestelde Legia hield ondanks totaal elf doelpogingen stand. Ajax speelde allerminst indrukwekkend had moeite om het gaatje te vinden. Buitenspelers Amin Younes en Traoré wisten niet te verrassen.

Direct na rust wist Ajax eindelijk door de Poolse muur te breken en was het Viergever die de 1-0 op het scorebord zette. Traoré speelde Ziyech in, die met een slim balletje Klaassen vrijspeelde. De Ajax-captain legde af op Younes, die met een mislukt schot via de keeper Viergever bereikte, voor wie het een koud kunstje was om de openingstreffer te maken. De ploeg van trainer Peter Bosz wist dat kwalificatie voor de volgende ronde verre van zeker was, want bij een tegentreffer zou het Legia zijn dat door zou bekeren in de Europa League. De Amsterdammers hingen na de 1-0 dan ook niet achterover en gingen op jacht naar de 2-0.

Davy Klaassen speelde een belangrijke rol bij het doelpunt van Viergever.

De tweede Ajax-treffer bleef uit en Legia kwam wat beter in de wedstrijd. Ajax liet zich in duels soms makkelijk aftroeven en ook scheidsrechter Anthony Taylor hielp de bezoekers in het zadel met een aantal bedenkelijke beslissingen. De thuisploeg werd slordiger en tot twee keer toe kwam de achterhoede in de problemen. De grootste kans van Legia kwam op naam van Maciej Dabrowski, wiens inzet goed gekeerd werd door Onana. De tijd tikte weg in het voordeel van Ajax, dat de grip op de wedstrijd langzaam maar zeker kwijtraakte.

In de slotfase bleef Ajax met moeite overeind. De druk van de Polen nam toe, maar op een paar hachelijke momenten voor het doel van Oanana na, bleven echte kansen uit. Zodoende plaatst het team van Bosz zich voor de volgende ronde, waarin het Veltman en Davinson Sánchez door schorsingen moet missen.