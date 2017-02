‘In 2007 waren Karim en Lasse niet beste-voetballer-van-het-land-materiaal’

Het niveau van de Eredivisie holt al jaren hard achteruit, merkt ook analist Kenneth Perez. Volgens hem is het veelzeggend dat spelers als Karim El Ahmadi en Lasse Schöne tot de betere voetballers van de Nederlandse competitie behoren. “Dat komt niet omdat zij de laatste tien jaar zo veel beter zijn geworden, maar omdat de rest steeds minder werd”, aldus Perez.

Ook financieel is de Eredivisie niet aantrekkelijk. "Vanuit de Deense top hoef je echt niet meer naar een subtopper als Heerenveen, Vitesse of Utrecht te gaan", zegt de Deen in gesprek met Voetbal International. "Sportief en financieel kun je dan beter naar bijvoorbeeld de Tweede Bundesliga. Alleen Ajax, PSV of Feyenoord zijn nog een verbetering. De transfer van Nicolai Jørgensen begreep ik wel."

Toch zou Perez zijn jonge landgenoten adviseren om de overstap naar de Eredivisei te maken. "Vanuit hier is het eenvoudiger om door te groeien naar de buitenlandse top. Een mooie tussenstap", aldus Perez, die van mening is dat het niveau van de Eredivisie in zijn tijd hoger was. "Karim El Ahmadi en Lasse Schöne worden nu gezien als de sterkste spelers van de competitie. Dat komt niet omdat zij de laatste tien jaar zo veel beter zijn geworden, maar omdat de rest steeds minder werd. In 2007 waren Karim en Lasse aardige spelers, maar echt niet beste-voetballer-van-het-land-materiaal."