Rooney schept duidelijkheid: ‘Ik blijf bij Manchester United’

Wayne Rooney vertrekt niet naar China. De Engels international geeft in gesprek met PA aan dat hij een einde wil maken aan alle speculaties en vertelt dat hij bij Manchester United blijft. Rooney stond in de belangstelling van verschillende Chinese clubs en volgens Engelse media was zijn zaakwaarnemer al afgereisd naar het Verre Oosten om een deal te sluiten, maar voorlopig blijft de aanvallende middenvelder op Old Trafford.

De laatste dagen werd Rooney veelvuldig in verband gebracht met een vertrek naar China, waar hij de duurste voetballer ter wereld kon worden. “Ik ben dankbaar voor alle getoonde interesse van andere clubs, maar ik wil de speculaties beëindigen. Ik blijf bij Manchester United. Ik hoop dat ik een groot aandeel mag hebben op weg naar het succes. We zitten in een spannende fase en daar wil ik deel van uitmaken.”

Eerder deze week gaf manager José Mourinho op een persconferentie nog aan dat hij niet kon garanderen dat Rooney het seizoen zou afmaken bij Manchester United. De 31-jarige aanvoerder van the Red Devils is onder de Portugees niet meer zeker van een basisplaats en kwam mede daardoor en blessureleed de laatste tijd niet veel in actie. Dit alles was voor de Engelse tabloids genoeg voor om hem aan een vertrek te linken. Aan die geruchten maakt Rooney nu een einde. Het contract van Rooney, die al sinds zijn achttiende bij United speelt, loopt door tot de zomer van 2019.