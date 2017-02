Verhuurde Ajacied weggestuurd: ‘Deze zaak kent alleen maar verliezers’

Leeroy Owusu werd dit seizoen door Ajax uitgeleend aan Excelsior, maar woensdag werd bekend dat de rechtsback terug naar Amsterdam is gestuurd. De samenwerking liep anders dan beide partijen op voorhand hoopten. Mitchell van der Gaag, trainer van de Kralingers, baalt van de hele situatie.

"Deze zaak kent alleen verliezers”, vertelt Van der Gaag in gesprek met RTV Rijnmond. "Wat er precies gebeurd is, hou ik binnenskamers. Het feit dat er nu geen vervangende rechtsback is, mag nooit de reden zijn dat iemand wel of niet blijft. Het geeft eens te meer aan waar het probleem lag. Dat gaat verder dan iemands voetbalkwaliteiten."

De huurling werd eerder al uit de selectie van Excelsior gezet vanwege ‘problemen met zijn gedrag en houding’. Dat probleem leek opgelost, maar later ontbrak hij in de wedstrijdselectie voor de duels met FC Twente en Heracles Almelo. Het huurcontract werd verscheurd en Owusu is teruggekeerd naar Ajax. Daar mag hij tot aan het einde van het seizoen geen wedstrijden spelen omdat zijn vertrek buiten de transferperiode valt.