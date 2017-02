‘PSV heeft de beste selectie van Nederland en moet kampioen worden’

PSV won na de winterstop al zijn wedstrijden en de Eindhovenaren zijn sinds die onderbreking aanmerkelijk productiever geworden voor het doel van de tegenstander. Tijdens het trainingskamp kwam het grote aantal kansen dat gemist werd ter sprake, waarna er samen naar een oplossing gezocht werd.

“Nadat we dat besproken hadden kregen we tegen sc Heerenveen meteen het bewijs. Toen scoorden Marco van Ginkel en ik in de slotfase en pakten we drie punten. Dat gebeurde de week erna weer met een late goal van Davy Pröpper tegen Heracles. Dat gaf een boost”, vertelt Héctor Moreno in gesprek met ELF Voetbal. “We hadden bewijs dat we nooit moeten opgeven en altijd moeten blijven geloven in een doelpunt.”

PSV werd vorig seizoen kampioen van Nederland en zal een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord goed moeten maken om dat kunststukje te herhalen. Moreno gelooft er nog wel in: hij vindt niet dat het team van de Eindhovenaren zwakker is dan vorig seizoen en weet dat de Rotterdamse koploper, die zondag de tegenstander is, dit seizoen de enige ploeg is in de Eredivisie die van PSV heeft gewonnen: “Ik vind dat we de beste selectie van Nederland hebben en kampioen moeten worden. Dus daar gaan we voor.”