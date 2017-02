‘Ik kon van AZ naar de Premier League, maar koos voor Ajax’

Ajax kent een succesvolle geschiedenis met Deense voetballers en dit seizoen maakt ook Kasper Dolberg weer furore in het rood-wit van de Amsterdammers. De huidige nummer twee van de Eredivisie heeft een goede naam in het Scandinavische land en dat leidde in het verleden al tot de komst van een flink aantal talenten en ook meer gevestigde namen.

Kenneth Perez koos bijvoorbeeld bewust voor een stap naar Ajax in plaats van een avontuur in de Premier League: “Wij zijn gek op schoonheid. Iets moet in de eerste plaats mooi zijn. Dat was het voetbal van Ajax waar we door de overstap van Sören Lerby en Frank Arnesen eind jaren zeventig kennis mee maakten”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

“Zo werd de Eredivisie de competitie waar iedere Deen naartoe wilde. Zelf kon ik ooit van AZ naar een club aan de onderkant van de Premier League, maar ik koos voor Ajax. Vanwege de grote naam én vanwege Lerby en Arnesen”, gaat Perez verder. De voormalige middenvelder, die inmiddels als analyticus werkt, speelde, onderbroken door een halfjaar PSV, anderhalf jaar voor Ajax.