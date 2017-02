Real Madrid werkt in geheim aan megatransfer

AS Monaco kan in de zomer tal van miljoenenbiedingen op Kylian Mbappé verwachten. De complete top van Europa wil na het doelpuntrijke duel met Manchester City werk maken van de komst van het talent. (L'Equipe)

Matthias Ginter gaat Borussia Dortmund mogelijk verlaten. RB Leipzig is achter de schermen bezig met de komst van de centrale verdediger annex wereldkampioen. (BILD)

hoopt de aanvaller in de zomer over te nemen van Chelsea.

Internazionale wil zondag rondom het duel met AS Roma een bod van 45 miljoen euro op Kostas Manolas uitbrengen. De verdediger zelf kan zijn inkomsten bijna verdubbelen, met drie miljoen euro per jaar. (Sky Italia)