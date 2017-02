‘Real had altijd serieuze interesse en naar Chelsea wilde ik niet’

Joaquín Sánchez Rodríguez, kortweg Joaquín, bevindt zich in de laatste fase van zijn loopbaan. De rechtsbuiten is 35 jaar en kan straks terugkijken op een fraaie carrière, want hij speelde voor achtereenvolgens Real Betis, Valencia, Málaga, Fiorentina en opnieuw Betis én speelde tevens 52 interlands.

Toch had Joaquín op een nog hoger podium kunnen spelen, want hij stond in 2004 in de serieuze belangstelling van Real Madrid. Later meldde ook Chelsea zich nog voor La finta y el sprint, zo vertelt hij in een interview met Telecinco: “Real heeft altijd verregaande interesse in mij gehad.”

“Mijn voorzitter deed toen moeilijk, maar ik was gelukkig bij de club en wilde ook geen transfer forceren. Mijn vader wilde later nog eens afspreken met José Mourinho, maar ik wilde niet naar Chelsea. Wat zou ik in vredesnaam in de middag moeten doen in Engeland? Slapen?”, aldus Joaquín, die bij Betis een aflopend contract heeft.