‘Arsenal moet achter Rooney aan gaan, hij brengt precies wat er mist’

Wayne Rooney wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar China, terwijl ook Everton en de Verenigde Staten als bestemming worden genoemd, mocht de aanvoerder ervoor kiezen om Manchester United te verlaten. Harry Redknapp heeft echter een ander scenario voor ogen: volgens de oud-trainer van onder meer Tottenham Hotspur, heeft Rooney precies wat Arsenal mist.

“Arsenal bekeek hem een paar jaar geleden al, dus we weten dat Arsène Wenger een fan is. Hij zou het team in één klap beter maken, aangezien ze een probleem hebben met hun instelling en hij een winnaar is”, schrijft Redknapp in de London Evening Standard. “Ik heb de wedstrijd tegen Sutton United gezien en ik weet dat het een moeilijk veld was, maar een aantal van hun jongere spelers raakte de bal wel heel makkelijk kwijt.”

“Ze lieten de bal te makkelijk lopen en brachten zo hun team in gevaar. Er stond niemand op het veld die riep: ‘Hé, opletten verdomme!’”, gaat Redknapp verder. “Ze komen er steeds mee weg. Rooney zou iemand zijn die er dan meteen bovenop zit, die wel iemand op z’n donder durft te geven in zo’n geval. Dat zou voor Arsenal van onschatbare waarde zijn.”