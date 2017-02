‘Barcelona? Ik heb niets gehoord, dus ik blijf er rustig onder’

Barcelona is naar verluidt op zoek naar een nieuwe rechterverdediger en onder anderen Juan Francisco Moreno Fuertes, kortweg Juanfran, zou in beeld zijn bij de Catalanen. De 28-jarige Spanjaard van Deportivo la Coruña laat zich echter niet afleiden door de geruchten, zo vertelt hij aan La Opinión de A Coruña.

“Ik focus mij op de wedstrijd tegen Leganés. Ik zal altijd meer waarde hechten aan het collectief dan aan het persoonlijk belang”, aldus de geboren Madrileen. “Barcelona? Ik ben daar niet mee bezig. Die dingen komen uit de media en daar laat ik het bij. Ik focus mij op mijn werk, want we hebben geen tijd te verliezen.” Deportivo staat na 22 speelronden met negentien punten op de zestiende plaats in LaLiga en is dus nog lang niet zeker van handhaving.

Juanfran vindt het daarom niet meer dan vanzelfsprekend dat hij aan het teambelang denkt, in plaats van dat hij bezig is met een eventuele eigen transfer. “Als we in een andere situatie hadden gezeten, dan had er misschien onderhandeld kunnen worden of had ik er wat meer over kunnen zeggen, maar nu niet. Ik heb ook niets van mijn zaakwaarnemers gehoord, dus ik blijf er rustig onder.” Juanfran speelde eerder voor onder meer Watford.