Ajacied baalt: ‘Het is jammer dat het op deze manier gelopen is’

Leeroy Owusu keert per direct terug naar Ajax, zo heeft zowel de Amsterdamse club als Excelsior via de officiële kanalen laten weten. De twintigjarige rechtsachter kwam in dienst van de Kralingers tot zeven officiële wedstrijden.

Owusu baalt dat zijn huurperiode hem niet heeft gebracht heeft wat hij gehoopt had: “Het is heel jammer dat het op deze manier gelopen is, ik had het seizoen bij Excelsior graag afgemaakt. Bovendien is het extra vervelend omdat ik de rest van het seizoen geen officiële wedstrijden meer mag spelen.”

De voormalig jeugdinternational zal zijn conditie op peil houden bij de beloftenploeg van trainer Marcel Keizer. “Ik ga op de trainingen alles geven en hoop ook nog een paar keer tijdens een vriendschappelijk duel in actie te kunnen komen. Het is zaak om vooruit te kijken zodat ik straks topfit aan het nieuwe seizoen kan beginnen.”