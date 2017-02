‘Chinezen bereiden overnamebod van 265 miljoen op Southampton voor’

Southampton leek vorige maand deels in handen te komen van het Chinese bedrijf Lander Sports, dat zijn geld verdient met onder meer de bouw van stadions. Die deal dreigt nu echter stuk te lopen, maar dat betekent niet dat the Saints in handen blijven van Katharina Liebherr, die de club in 2010 erfde van haar overleden vader Markus.

Nu de deal met Lander van tafel lijkt te zijn, zit zakenbank CITIC Securities op het vinkentouw. De grootste investeringsbank van China is volgens de Daily Mail bezig met het in elkaar zetten van een overnamebod van zo’n 265 miljoen euro om Southampton helemaal in handen te krijgen. CITIC hoopt begin maart toe te kunnen slaan, als de exclusiviteitsperiode rond de deal met Lander verlopen is.

De bank is overigens niet de enige investeerder die interesse in de club van Virgil van Dijk, Jordy Clasie en Cuco Martina toont nu Lander af lijkt te halen. Nog twee andere Chinese firma’s zouden bereid zijn om geld in Southampton te steken, terwijl er ook een Amerikaanse kaper op de kust is.