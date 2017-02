‘China zou waanzin zijn, hij heeft toch geen geldtekort, of wel?’

Wayne Rooney moet de afgelopen maanden genoegen nemen met een plek op de bank bij Manchester United en de aanvoerder van the Red Devils wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek. China zou nu de bestemming van de topscorer aller tijden van United worden, maar een aantal van zijn voormalige ploeggenoten ziet een verhuizing naar het Verre Oosten niet echt zitten.

“Het zou echter nergens op slaan als Wayne Rooney naar China vertrekt. Hij kan nog steeds terecht in de top van Engeland, Duitsland, Spanje, Italië. Dat zou echt waanzin zijn, hij is 31 jaar oud en er is nog genoeg voor hem te doen in de Europese top”, vertelt Roy Keane aan ITV Sport. “Ik denk niet dat hij een geldtekort heeft, of wel?”

Phil Neville ziet een transfer naar China eveneens niet zitten: “Momenteel zit hij er niet bij, maar Henrikh Mkhitaryan ging er tegen Saint-Étienne geblesseerd af. Je weet het nooit, hij kan er in de EFL Cup-finale van zondag in komen, scoren en het seizoen goed afsluiten. Zoiets hebben we al vaker gezien. Ik zie hem niet naar China vertrekken. Ik denk dat hij liever in Engeland blijft, hij houdt ervan om in het noordwesten te wonen”, hint Neville tegenover de BBC naar een terugkeer naar Everton.

Paul Scholes heeft juist een ander pad in gedachten: “Hij is een familieman en China lijkt niet de juiste plek. Financieel gezien wel natuurlijk, maar misschien gaat hij nog een paar jaar bij Everton spelen. Ik denk dat Amerika beter bij hem past. Doen wat Steven Gerrard heeft gedaan, wat David Beckham heeft gedaan. Het leven zal hem daar beter passen.”

Wayne Rooney speelt sinds 2004 voor Manchester United