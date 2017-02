De Boer: ‘Hij zat in de rust tien minuten op de wc en had een grote mond’

Frank de Boer stapte in 2010 in als hoofdtrainer van Ajax en moest vlak daarna al afscheid nemen van Luis Suárez, die voor tientallen miljoenen naar Liverpool vertrok. Mounir El Hamdaoui leek vervolgens de aangewezen man om de vrijgekomen goals van de Uruguayaan voor zijn rekening te nemen, maar de relatie tussen de coach en de spits verslechterde snel.

“Discipline is alles, maar het gaat er ook om dat je de spelers kent”, blikt De Boer terug tegenover de Daily Mail. “Eén speler bij Ajax, El Hamdaoui, zat tijdens de rust tien minuten op de wc en had vervolgens een grote mond. Dan ga je denken: ‘Als ik hier niet iets doe, gaan ze met mijn ballen spelen’. Dat was het: ‘Oké, wegwezen’. Je wint het respect van de groep of niet, ze moeten je respecteren.”

El Hamdaoui bleef vervolgens nog een seizoen in Amsterdam, maar maakte in dat jaar geen deel uit van de selectie en speelde zijn wedstrijden voor Jong Ajax. In 2012 vertrok hij voor een kleine miljoen euro naar het Italiaanse Fiorentina.