Keane kan niet wachten: ‘Hij zou een geweldige speler voor United zijn’

Roy Keane ziet Antoine Griezmann maar wat graag in het tenue van Manchester United spelen. De oud-voetballer van the Mancunians is de laatste jaren tot een groot fan van de aanvaller van Atlético Madrid uitgegroeid. De ontwikkeling van de 26-jarige Frans international is niet onopgemerkt gebleven. Manchester United zou bereid zijn om komende zomer honderd miljoen euro neer te tellen.

"Hij is fantastisch", zo vertelt Keane, tegenwoordig commentator bij ITV. "Ik ben heel erg onder de indruk over zijn niveau in de afgelopen twee jaar. Hij heeft zich echt uitstekend ontwikkeld. We zien dat hij nu ook in belangrijke wedstrijden voor het verschil zorgt, op internationaal niveau, op Champions League-avonden."

"Hij wordt gelinkt aan Manchester United, dat zou echt geweldig zijn." Griezmann heeft zelf meermaals laten weten dat hij niet toe is aan een vertrek bij Atlético. "Bij Real Sociedad had ik het gevoel dat ik moest vertrekken, maar dat heb ik nu nog niet. Ik weet nog niet hoe het seizoen zal eindigen. Wellicht als het slecht eindigt, ga ik bij mezelf te rade. Maar nu is het absoluut niet aan de orde."