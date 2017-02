Frank de Boer: ‘Ik wil hier graag trainen, maar het project moet goed zijn’

Frank de Boer staat open voor een dienstverband in Engeland. De voormalig trainer van Ajax en Internazionale werd in het verleden meermaals begeerd door clubs uit de Premier League: Liverpool in 2012, Newcastle United in 2015 en de voorbije maanden werd zijn management ook door Hull City en Swansea City benaderd. Hij wil echter een complete voorbereiding op een seizoen meemaken.

"Ik wil hier graag trainer zijn, maar het project moet goed zijn", zo benadrukt De Boer in gesprek met Daily Mail. "Ik vertelde Liverpool dat ik vereerd was. Maar ik zat pas een jaar bij Ajax en het was te vroeg. Ik vond dat ik meer moest presteren, meer moest laten zien, en dat heb ik gedaan."

De Boer werd begin november ontslagen als trainer van Internazionale. De oefenmeester werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van Noord-Italianen, ook al was hij pas sinds augustus in dienst van de Serie A-club. Daarvoor was de oud-international van Oranje vijfeneenhalf seizoen trainer van Ajax, waarmee hij vier landstitels veroverde