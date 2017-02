‘SC Heerenveen wil met me verder, maar we komen er niet uit’

Het heeft er alle schijn van dat de wegen van Erwin Mulder en sc Heerenveen gaan scheiden. Beide partijen zitten voorlopig niet op een lijn wat betreft een langere samenwerking ná dit seizoen, ondanks dat de gesprekken in december zijn gestart.

"Dat is al een aardige tijd", zo erkent Mulder in de Leeuwarder Courant. "Heerenveen wil met me verder en ik zou ook best willen blijven, maar op dit moment wordt het 'm gewoon niet, we komen er niet uit. Ik heb nu nee gezegd. Dat geeft de club de vrijheid om door te schakelen naar plan B en een nieuwe keeper te zoeken."

Mulder, 27 jaar, kwam in de zomer van 2015 van Feyenoord naar Heerenveen en is inmiddels uitgegroeid tot aanvoerder van de Friese club, waarvoor hij inmiddels 57 wedstrijden speelde. Hij sloot eerder een buitenlands avontuur niet uit. "Ik ben transfervrij. Misschien komt er iets moois voor me."