Klaassen verdedigt gevoelige tendens: ‘Ik snap dat Ajax zo iemand koopt’

Ajax gaf de afgelopen maanden miljoenen bij de vleet uit. Voor Hakim Ziyech, Davinson Sánchez, Mateo Cassierra en David Neres werd minimaal 33,5 miljoen euro neergeteld, mede dankzij de inkomsten uit de verkoop van Arek Milik aan Napoli. Het kopen van spelers ligt in Amsterdam, traditiegetrouw vruchtbare grond voor talent, toch gevoelig.

In het vaste elftal van Peter Bosz zijn Davy Klaassen en Joël Veltman de enige producten van de jeugdopleiding, die toch als de levensader van de club wordt beschouwd. Klaassen ziet de gang van zaken als 'een momentopname'. "Kijk eens hoeveel jongens uit onze opleiding wel bij de selectie zitten. Dat zijn er nog genoeg. Het kan zomaar dat zij snel ook weer speeltijd krijgen", vertelt de captain in het Algemeen Dagblad.

Aron Winter, coach van Ajax Onder-19, is het met Klaassen eens en spreekt over 'een golfbeweging'. Hij wijst op de aanwezigheid van Justin Kluivert en Matthijs de Ligt in de zege van zijn elftal op Dynamo Kiev, in de Youth League. "Als je ziet hoe De Ligt zich manifesteert, dan kan het nooit lang duren voordat hij een vaste plek heeft."

Klaassen heeft er begrip voor dat Ajax elders naar nieuwe impulsen zoekt. Zo is Sánchez een schot in de roos. "Ik snap wel dat Ajax zo iemand koopt, die iets kan brengen wat wellicht nog niet in onze selectie aanwezig was."