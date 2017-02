De Boer: ‘Super-super-matig elftal, er is nog maar één goede speler over’

Voetbalkenners vinden een 0-0 in een Europese uitwedstrijd een gevaarlijk resultaat voor de return, maar Ronald de Boer is een andere mening toegedaan. "Thuisspelen in de tweede wedstrijd is dan echt een megavoordeel", zo verzekert de oud-voetballer in De Telegraaf, in aanloop naar het weerzien tussen Ajax en Legia Warschau in de Europa League.

Het dagblad berekende dat in 65,6 procent van de gevallen het team dat eerst uit met 0-0 gelijkspeelde, een ronde verderkwam: 492 van de 750 keer. Het overkwam De Boer zelf tweemaal. "Het elftal van Peter Bosz moet nu uitstralen dat er in Amsterdam niets valt te halen", zo laat de analist van FOX Sports weten. "Die drie punten blijven hier. Punt. Vaak spelen ploegen uit wat verkrampter en dat geldt zeker voor dit jonge Ajax. In de Amsterdam ArenA moeten ze alle schroom van zich afgooien."

Hoe Ajax het tegen Legia doet, maakt De Boer niet uit. "1-0, 2-1 of 4-3, als er maar wordt gewonnen." De voormalig Oranje-international voorziet geen problemen, op papier. "In mijn ogen is er door de schorsing van hun aanvoerder Miroslav Radovic met Vadis Odjidja-Ofoe nog maar één goede speler over. Verder vind ik het een super-super-matig elftal." De Boer stelt dat Ajax in de omschakeling niet bang hoeft te zijn voor Tomas Necid, waardoor er hoog verdedigd kan worden. "Ik ben met een gerust hart gaan slapen, want ik weet bijna zeker dat het goed komt."